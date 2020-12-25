  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu
Yerel

Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

Afyonkarahisar'da 95 parça tarihi eser ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:45:00 -
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 95 parça tarihi eser ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan şüpheli A.K'nin, elinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin bulunduğunu,  bunları satmak için görüşmeler yapacağı ihbarını aldı.

Şüpheliler A.K. ve S.B'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 66 sikke, 13 yüzük, 16 obje, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 17 mermi ele geçirdi.

Zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs aşılarıyla ilgili enformasyon savaşının başladığını söyledi...
Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok
Siyaset

Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Konsensus Araştırma'nın Aralık ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı...
Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez
Siyaset

Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere pestil ve köme ikram ederek, Bunu yiyene korona gelmez" dedi.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay