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Aktüel Afyonkarahisar'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirildi
Aktüel

Afyonkarahisar'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:16:16 -
Afyonkarahisar'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - İzmirli bir grup kadın öncülüğünde başlatılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "bireysel olarak" düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde Afyonkarahisar'da bir grup kadın, aileleriyle birlikte kent merkezindeki Akarçay Rekreasyon Alanı'nda buluştu.

Toplu sürüş yapmayan kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle Akarçay içerisinde bireysel olarak bisikletlerine bindi.

Kadınlar, gerçekleştirdikleri etkinliği sosyal medyada paylaşmak için fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmedi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Afyonkarahisar Koordinatörü Aliye Mete Sert, AA muhabirine, 2013 yılında başlayan etkinliğin, bu yıl Afyonkarahisar'da 3'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının kadınların daha çok bisiklet kullanmasını teşvik etmek olduğuna dikkati çeken Sert, "Hatta kadınlarımızın bisiklete süslü püslü bindiğini göstermek istiyoruz. Bu etkinlikle ne kadar çok kadına ulaşabilirsek kentlerimizde de daha çok bisiklet yolları yapılacaktır." dedi.

Sert, bu yıl pandemi dolayısıyla süslü kadınlar bisiklet turlarının bireysel yapıldığını anlattı.

Toplu bir etkinlik düzenlenmediğini aktaran Sert, "Bisiklet turlarını yapan kadınlarımız, çektikleri fotoğraf ile videoları sosyal medyadan paylaşacak. Bu paylaşımları da sosyal medyada #SKBT 2020 ile #otomobilsizpazar etiketleriyle yapacağız. Etkinliğimize katılan bütün süslü kadınlarımıza teşekkür ediyoruz." iadelerini kullandı.

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