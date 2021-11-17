Afyonkarahisar'da sis tehlikesi! 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar - Konya karayolunda 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çay-Sultandağı ilçeleri arasında sis nedeniyle 6 ayrı noktada toplam 15 aracın karıştığı trafik kazaları yaşandı.
Kazalarda yaralanan 5 kişi ambulanslarla, Çay ve Sultandağı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Belirli bir süre trafiğin kapandığı Afyonkarahisar-Konya kara yolunda ulaşımın kontrollü şekilde tek şeritten ilerlediği öğrenildi.