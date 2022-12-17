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Aktüel Afyonkarahisar'da silahlı kavga
Aktüel

Afyonkarahisar'da silahlı kavga

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 19:50:00 -
Afyonkarahisar'da silahlı kavga

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yeşilyurt köyünde aralarında husumet bulunan C.Ş. (29) ile C.K. (24) köy meydanında tartıştı.

Daha sonra C.K, evine giderek aldığı av tüfeğiyle C.Ş'ye ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği C.Ş. el ve omzu, olayla ilgisi olmayan G.K. de (75) göğsünden yaralandı.

Bunun üzerine eve gidip av tüfeği alan yaralı C.Ş, B.B. (26) ve A.K. (35) ile yeniden köy meydanına geldi.

Karşılıklı birbirlerine ateş eden C.Ş. ile C.K'nin av tüfeklerinden çıkan saçmalar sonucu B.B. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.K, buradaki müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan C.Ş. ve B.B. ile olaya karışan A.K, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan C.K'yi arıyor.

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