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Aktüel Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Aktüel

Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 02:55:54 -
Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Stadyum Mahallesi Tarla Sokağı'nda yapımı devam eden inşaatın yanı başındaki binaya toz gittiği gerekçesiyle inşaat işçileri ile bir ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirlerine inşat demirleri ve taşlarla saldırdı.

Ömer A'nın (40) silahla ateş etmesi sonucu Özkan T. (21) ve Emrah Ö. (28) yaralandı.

Yaralılardan Özkan T, kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Emrah Ö. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kavgada yaralanan F.T. (15) Sandıklı Devlet Hastanesinde, Nurcan A. (35), M.A. (16) ve E.A. ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Emniyet güçleri, kaçan şüpheli Ömer A'yı yakalamak için çalışma başlattı.


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