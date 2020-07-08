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Aktüel

Afyonkarahisar'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-08 00:04:59 -
Afyonkarahisar'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da serinlemek için gölete giren iki gençten biri boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Baylan (17) ile arkadaşı Şükrü İksir (16), motosikletle, merkeze bağlı Karaaslan köyünde bir taş ocağı firmasının açtığı çukurda oluşan gölete gitti.

Serinlemek için gölete giren gençlerden Baylan, bir anda suyun derinleşmesiyle gözden kayboldu. İksir ise güçlükle kurtuldu.

İksir'in durumu bildirmesinin ardından olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk arama tarama faaliyetlerinde gölette Baylan'ın izine rastlanmadı. Daha sonra Konya İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç ekibi talep edildi. Bölgeye gelen dalgıç ekipleri, hazırlıklarının ardından girdikleri gölette kısa sürede Baylan'ın cesedine ulaştı.

Kıyıya çıkarılan gencin cesedini gören yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.








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