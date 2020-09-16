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Aktüel Afyonkarahisar'da ruhsatsız silah bulunan araçlardaki 5 zanlı gözaltına alındı
Aktüel

Afyonkarahisar'da ruhsatsız silah bulunan araçlardaki 5 zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:46:26 -
Afyonkarahisar'da ruhsatsız silah bulunan araçlardaki 5 zanlı gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da dört araçta ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bir miktar esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerinin Gümüşkent mevkisi Çavdarlı yol ayrımı ile Kızılırmak ve Yeşilırmak caddelerinde yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 4 araçta, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri, araçlardaki K.K, T.H, H.Ç, M.E. ve N.G.'yi gözaltına aldı.

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