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Ekonomi Afyonkarahisar’da patates hasadında hedef 1 milyar TL
Ekonomi

Afyonkarahisar’da patates hasadında hedef 1 milyar TL

Yeniakit Publisher
2023-07-12 14:33:00 -
Afyonkarahisar’da patates hasadında hedef 1 milyar TL

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde patates hasadı başladı. Bu yıl patatesten elde edilecek gelirin 1 milyar TL olması bekleniyor.

Afyonkarahisar Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Dinar’da bu yıl 25 dekar alanda patates ekimi yapıldığı kaydedildi. Sezon sonu hedeflerinin 100 bin ton patates üretiminin olduğu kaydedilen açıklamada:

“Güncel piyasa fiyatlarına göre patates tarımından hem Dinar hem de Türkiye ekonomisine çiftçilerimizin katkısı 1 Milyar TL olacağı düşüncesindeyiz” denildi.

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