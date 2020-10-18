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Aktüel Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
Aktüel

Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:04:41 -
Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira para cezası verildi.

Yakup Şevki Paşa Mahallesi'ndeki kavşakta gece saatlerinde bir otomobilin drift yaptığını gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan otomobilin sürücüsü M.T'ye 6 bin 141 lira para cezası kesildi. Ekipler, M.T.'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.

Öte yandan, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere, kavşağa giren otomobil sürücüsünün, kavşakta drift yapması yansıdı.

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