Afyonkarahisar'da maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira ceza uygulandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, kentteki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu.
Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 20 kişiye toplam 18 bin lira para cezası uygulandı.