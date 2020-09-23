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Aktüel Afyonkarahisar'da maske takmayan 13 kişiye 11 bin 700 lira ceza verildi
Aktüel

Afyonkarahisar'da maske takmayan 13 kişiye 11 bin 700 lira ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:14:55 -
Afyonkarahisar'da maske takmayan 13 kişiye 11 bin 700 lira ceza verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 13 kişiye toplam 11 bin 700 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, kentteki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 13 kişiye toplam 11 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler ayrıca Şeyh Şamil Bulvarı ile Sarlık yolu üzerinde yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan iki araçta yaptığı aramada, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile 14 mermi ele geçirdi.

Öte yandan, şüphe üzerine durdurulan E.A'nın da arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, araç sürücüleri O.Ş. ve S.K. ile zanlı E.A. hakkında adli ve idari işlem başlattı.

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