  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da LPG deposuna zulalanan esrarı dedektör köpek "Zela" buldu
Aktüel

Afyonkarahisar'da LPG deposuna zulalanan esrarı dedektör köpek "Zela" buldu

Yeniakit Publisher
2020-09-29 20:05:52 -
Afyonkarahisar'da LPG deposuna zulalanan esrarı dedektör köpek "Zela" buldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan otomobilin LGP deposuna gizlenmiş 4 kilo 600 gram esrarı narkotik köpeği "Zela" buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Susuz kavşağında şüphe üzerine durdurduğu 79 AH 283 plakalı otomobilde dedektör köpek "Zela"nın da yardımıyla arama yapıldı.

"Zela"nın, otomobilin LPG deposuna tepki vermesi üzerine polis ekiplerince sökülen depoda 4 kilo 600 gram esrar bulundu.

Ekipler, araç sürücüsü Mazlum G.'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik köpeği "Zela"nın otomobildeki arama görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! Global Wealth’dan flaş altın tahmini
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Global Wealth’dan flaş altın tahmini

Amerikalı ünlü yatırım firması UBS Global Wealht Management firması altın hakkında flaş bir yorumda bulundu. Altın alacakları uyaran şirket ..
Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek
Gündem

Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Japon Siyaset Bilimci Dr. Keisuke Wakizaka, Fransa ve Birleşik Arap..
Rusya'dan Türkiye'ye tepki çeken Azerbaycan çağrısı
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye tepki çeken Azerbaycan çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışma ile ilgili Türkiye'ye tepki çeken bir çağrıda bulundu...
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay