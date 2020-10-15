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Aktüel Afyonkarahisar'da kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza
Aktüel

Afyonkarahisar'da kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:01:26 -
Afyonkarahisar'da kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir evde kumar aynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, evde bulunan 6 kişiye, Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 7 bin 350 lira ceza kesildi, kumar malzemelerine de el konuldu.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alınan ev sahibi M.N. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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