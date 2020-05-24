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Aktüel

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 314 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:19:47 -
Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 314 kişiye para cezası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 314 kişiye idari para cezası verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı hatırlatıldı.

İl genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına veya izin kurallarına uymayan 314 kişi hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca vatandaşların kurallara riayet etmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

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