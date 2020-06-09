Afyonkarahisar'da kiraz gönderilerine PTT'den indirim

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'da, PTT kargo ile kiraz gönderilerinde yüzde 30 indirime gidildiği bildirildi.

Başmüdürlükten yapılan yazılı açıklamada, PTT'nin, günün rekabet koşullarına ve gelişen teknolojiye uygun, müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermeye devam ettiği vurgulandı.

Söz konusu çalışmalardaki temel politikanın değişim, dönüşüm ve gelişime uygun, yenilikçi bir anlayışla hizmetleri ülkenin en ücra köşesine kadar götürmek olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmalar kapsamında, Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü olarak, Bölgesel İndirim Kampanyası düzenleyerek, vatandaşların faydalanabileceği Afyonkarahisar'ın meşhur ve Türkiye çapında tanınmış marka ürünü olan kiraz gönderilerine, 10 Haziran 2020 ile 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında 2 ay süreyle yüzde 30 indirim uygulanacaktır."