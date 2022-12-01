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Aktüel Afyonkarahisar'da kavga: 1 yaralı
Aktüel

Afyonkarahisar'da kavga: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kavgada bıçakla boynundan yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 22:18:00 -
Afyonkarahisar'da kavga: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kavgada bıçakla boynundan yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadınana Caddesi'nde isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi ile Engin T. arasında tartışma çıktı.

Olayda Engin T. boynundan aldığı bıçak darbesiyle bir anda yere yığıldı.

Çevredekiler durumu polise haber verdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan Engin T'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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