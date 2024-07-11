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Yerel Afyonkarahisar’da karı koca aynı silahla intihar etti
Yerel

Afyonkarahisar’da karı koca aynı silahla intihar etti

Yeniakit Publisher
2024-07-11 10:52:17 - 2024-07-11 10:52:16
Afyonkarahisar’da karı koca aynı silahla intihar etti

Afyonkarahisar'da karı koca çift evlerinde aynı tabancayla intihar etti.

Olay, kent merkezine bağlı İşıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldedeki bir evden silah sesleri geldi ihbarını alan jandarma ekipleri eve girdiklerinde 2 şahsın yerde hareketsiz yattıklarını gördü. Ardından bölgeye sağlık ekipleri istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri biri kadın iki kişinin öldüğünü belirledi. Ardından yapılan incelemelerde şahısların isimlerinin R.E (34) ve karısı D.E. (33) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerinin ardından karı koca çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk tespitlerde ise şahısların aynı tabancayla intihar ettikleri öğrenildi.

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