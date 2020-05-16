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Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan 2 bin metre ağ ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-16 22:28:19 -
Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan 2 bin metre ağ ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Karamık gölünde kaçak balık avlamada kullanılan 2 bin metre misina ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Su Ürünleri Kontrol Müdürlüğü ile Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe müdürlükleri ekiplerince, kaçak avlanmayı önlemek amacıyla Karamık gölündeki denetimlerde gölün çeşitli noktalarına atılmış durumda misina ağ tespit edildi.

Ekipler, tekneyle kaçak avlanmada kullanılan yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki misina ağlarını gölden toplayarak imha etti.

Açıklamada, 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Afyonkarahisar'daki göl ve göletlerdeki balıkların üreme dönemi olduğu için amatör ve ticari balık avcılığının yasak olduğu ifade edildi.




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