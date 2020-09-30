Afyonkarahisar'da kaçak avlanmada kullanıldığı tespit edilen 50 bin metre balık ağı imha edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki tatlı su kaynaklarında kaçak avlanmada kullanıldığı belirlenen 50 bin metre balık ağını imha etti.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz, 2020 yılı içerisinde Afyonkarahisar'daki Karamık, Eber, gölleri ile Selevir ve Gebeceler baraj göletleri başta olmak üzere perakende satış yerleri ve yol kontrollerinde denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. 9 aylık süreçteki kontrollerde, kaçak avcılıkta kullanılan yaklaşık 50 bin metre balık ağı, 902 kafes ağ (pinter) ve muhtelif sayılarda serpme ağ ile tırıvırıya el konularak imha edilmiştir."

Açıklamada, denetimlerde yakalanan balık ve tatlı su kerevitlerinin tekrar doğal yaşam ortamına bırakıldığı ve yasak avcılık faaliyetlerinde bulunan 6 kişiye de 8 bin 800 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.