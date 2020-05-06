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Afyonkarahisar'da iki aile arasında hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:54:09 -
Afyonkarahisar'da iki aile arasında hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada iki aileden 8 kişi yaralandı.

Yakup Şevki Paşa Mahallesi'nde önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma, daha sonra silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, iki aileden yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince, 2 kişi de kendi araçları ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde tabanca, av tüfeği ve çok sayıda sopa ele geçirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgaya karışan 9 kişiye ise polis ekipleri, adli işlemin yanı sıra 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince "sosyal mesafe" kuralına uymadıkları için 3 bin 150 liradan toplam 28 bin 350 lira idari para cezası uyguladı.

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