Afyonkarahisar’da hasat edilen kirazlar Çin’e gidecek

Türkiye’nin en önemli kiraz üretim sahasına sahip ilerden olan Afyonkarahisar’da Çin’e yapılacak ihracatın startı Çay ilçesinde verildi.

Düzenlenen törene; Vali Vekili Ümit Şeref Kayacan, Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çay Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Sultandağı Kaymakamı Önder Koç, AKÜ Rektör Yardımcısı Şuayip Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar veTürkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer katıldı.

Halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan törende ilk olarak Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer konuştu. Beşer, Çin ile Türkiye arasında ihracat sürecinin nasıl geliştiğini anlattı. Tarım ve Oman İl Müdürü İbrahim Acar’da kirazın Afyonkarahisar için önemine değindi.

Türkiye’den Çin’e yapılacak ihracatta emeği olan herkese teşekkür eden Çin Büyükelçisi Deng Li: “Kiraz küçük bir meyve gibi görünse de aslında ihracatı birçok üreticinin hayatını etkiliyor. Ben inanıyorum ki Çin kısa bir süre sonra Türkiye’nin en önemli kiraz tüketicisi haline gelecektir. Kiraz konusunda attığımız bu önemli adım diğer alanlarda kendisini gösterecektir. Çin ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler genel anlamdaki ticari ilişkileri de etkileyecek ve ikili ilişkilerin gelişmesine vesile olacaktır. İçtenlikle istiyorum ki Afyon kirazı gibi Afyon mermeri de Çin piyasasında popüler olacaktır. Afyon artık Türkiye kirazlarının Çin’deki modeli olmuştur” dedi.

Tesisin gezilmesi ve kirazların paketlenme aşamalarının incelenmesi ile tören sona erdi.