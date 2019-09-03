0553 313 94 23

Afyonkarahisar’da Halk Sağlığı Haftası kutlanıyor

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

03 Eylül 2019 Salı 09:51
Afyonkarahisar’da Halk Sağlığı Haftası kutlanıyor

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.


Halk Sağlığı Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, 2001 yılından beri Sağlık Bakanlığı öncülüğünde kutlanmakta olan bu haftanın amacının her sene belli bir konuda kamuoyuna bilgi vermek, vatandaşları bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Sağlık alanındaki çalışmalar içinde anneler ve çocukların özel bir önceliğe sahip olduğunu vurgulayan Sağlık Müdürü Korkmaz, "Çünkü anne ve bebekler, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır. Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır" dedi.


Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz hafta dolayısıyla yaptığı açıklamasına şöyle devam etti:


“Bakanlığımız tarafından anne ve çocuk sağlığının geliştirilmesine yönelik pek çok çalışma ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bunlardan bazılarını dile getirecek olursak; 15- 49 yaş arasındaki tüm kadınların sağlık açısından değerlendirilmesinin sağlanması, üreme dönemi kadın sağlığı göstergelerinin iyileştirilmesi, doğurganlık çağındaki kadında riskli durumların tespit edilmesi,gebelik öncesi danışmanlık verilmesi, erken dönemde gebelik tespiti yapılabilmesi için yılda en az iki kez birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri tarafından izlenmektedir.Evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran kişilere; sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, üreme sağlığı yöntemleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar,akraba evliliği ve genetik geçişli hastalıklarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, evlenecek çiftlerin olası riskler, sonuçları ve korunma yolları konularında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Gebelerin; doğum öncesi, doğum, doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak için Gebe Bilgilendirme Sınıflarında anne adaylarına bilgi verilmektedir. Doğum Öncesi Bakım Programı gebelere doğum öncesi bakım yönetim rehberi doğrultusunda hizmet sunulması, sağlıklı gebelik geçirerek sağlıklı bebek doğurması ve sağlığının korunması, gebelikten önce var olan hastalıkların saptanması, gebelikteki riskli durumların erken tanı ve tedavisi ile gerekirse sevkini içerir. Tüm gebelerin en az 4 kez doğum öncesi bakım hizmeti almaları sağlanmaktadır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih’te 18 yaşındaki genci öldürdüler!
    1. Fatih’te 18 yaşındaki genci öldürdüler!
    2. Akar'dan 'Güvenli bölge' resti! 'Kendi..
    3. Fransa’da 92 yaşındaki kadın, 94..
    4. Balıkesirspor’da mutlu son
    5. Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları)..
    6. Bakan Akar: "(Güvenli Bölge) büyük bir..
    7. Afyonkarahisar’da Halk Sağlığı Haftası..
    8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    9. MİT ve TSK operasyonuyla Hakurk’ta..
    10. Yeni Akit ulaştı: İşte çok konuşulan..
    11. Çılgınlar 58 Taraftar Grubu’ndan..
    12. Kırmızı bültenle aranan terörist..
    13. Erdal Sarılar’ın mutlu günü
    14. Palandöken: “Kamyoncu esnafı destek..
    15. Brent petrolün varili 58,99 dolar
    16. Yozgat’ta pekmez kazanları kaynamaya..
    17. Beylikdüzü’nde "Umut ve Eğitim"..
    18. Motosiklet hafif ticari araçla..
    19. Dev salatalık görenleri şaşkına..
    20. Okullar açılıyor, göz problemlerine..
    21. “Her denge memnuniyetsizliği baş..
    22. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    23. Tohumluklara "yerel çeşit" logosu..
    24. Talha Emir Buldu, Avrupa üçüncüsü oldu
    25. Takla atan hafif ticari araç..
    26. Göreve yeni başlayan polislere manda..
    27. Salih Ayhan ve İsmet Yılmaz spor..
    28. Diyarbakır’da bir aile, çocuklarının..
    29. Talihsiz kadının 5 çocuğu sevgi..
    30. Öldürülen terörist bakın kim çıktı
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"
    'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız