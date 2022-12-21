  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Aktüel

Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar’da Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2022-12-21 22:46:00 -
Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Kızılören yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.F. (50) idaresindeki 03 FR 856 plakalı kamyonet, Aykut Dündar'ın (27) kullandığı 03 ACP 624 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Dündar, yaşamını yitirdi, araçta bulunan Hasan Gülcan (27), M.A., A.G., A.A., H.A. ile kamyonet sürücüsü H.F. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Gülcan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kamyonet sürücüsü H.F.'nin de hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23