Afyonkarahisar'da definecilerin açtığı çukura düşen ineği AKUT kurtardı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, definecilerin açtığı çukura düşen inek, AKUT ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.
İlçeye bağlı Serban beldesi kırsalında Orhan Karakuş'a ait inek, otladığı sırada definecilerin açtığı yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukura düştü.
Büyükbaş hayvanını bulunduğu yerden çıkaramayan Karakuş, 112'yi arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen 5 kişilik AKUT ekibi, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla ineği kurtardı.
Hayvanını teslim alan Karakuş, çalışmalarından dolayı AKUT ekibine teşekkür etti.