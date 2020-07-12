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Aktüel

Afyonkarahisar'da definecilerin açtığı çukura düşen ineği AKUT kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:14:52 -
Afyonkarahisar'da definecilerin açtığı çukura düşen ineği AKUT kurtardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, definecilerin açtığı çukura düşen inek, AKUT ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

İlçeye bağlı Serban beldesi kırsalında Orhan Karakuş'a ait inek, otladığı sırada definecilerin açtığı yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukura düştü.

Büyükbaş hayvanını bulunduğu yerden çıkaramayan Karakuş, 112'yi arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen 5 kişilik AKUT ekibi, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla ineği kurtardı.

Hayvanını teslim alan Karakuş, çalışmalarından dolayı AKUT ekibine teşekkür etti.

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