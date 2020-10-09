  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da bazı resmi daireler ve iş yerlerinde HES kodu uygulaması
Aktüel

Afyonkarahisar'da bazı resmi daireler ve iş yerlerinde HES kodu uygulaması

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:54:50 -
Afyonkarahisar'da bazı resmi daireler ve iş yerlerinde HES kodu uygulaması

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu, kararıyla bazı resmi daireler ve iş yerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulanmasına başlandı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgına yönelik ek tedbirler alındığı belirtildi.

Şehiriçi ulaşımda HES kodu uygulamasının artırılarak devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İI genelindeki Nüfus Müdürlükleri, Tapu Kadastro Müdürlükleri, tüm noterler, tüm bankalar ve Telekom İşletme Müdürlükleri, HES kodu uygulamasına geçecektir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, 2020 -2021 yılında eğitim öğretime başlayacak tüm okulların, İl Salgın Denetim ekiplerince denetleneceği ve kentteki okulların "Okulum Temiz Belgelendirme Çalışmaları" projesine başvurmalarının sağlanacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler
Gündem

Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler

Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Milletvekili Tural Genceliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu ..
Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor
Dünya

Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor

Milletvekili seçimleri sonrası karışan Kırgızistan'da hükümet bugün düştü. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, Cumhurbaşkanı Ceenbekov baş..
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde sanatçı öldürüldü
Dünya

Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde sanatçı öldürüldü

Ermeni asıllı sözde opera sanatçısı Kevork Hadjian, Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için gittiği cephe hattında öldürüldü...
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay