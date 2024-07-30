Afyonkarahisar’da Aleve Derneğine CHP’li Burcu Köksal şoku: Cemevini boşaltın

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Müslüman muhacirlerin dükkânlarını mühürleyen ve Arapça tabelaları kaldıran CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Alevilere de mobbing uygulamaya başladı. Dışlayıcı ve düşmanlaştırıcı uygulamalarıyla bilinen Köksal’ın, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği’nin cemevi olarak kullanılan taşınmazın tahliyesini talep ettiği ortaya çıktı. Derneğe bir ay müddet veren Köksal’a Alevilerden tepki geldi. Afyonkarahisar Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Güllü, Köksal’ın yanlış bir adım attığını söyledi.

Tebligat kanununa uyulmamış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ve 2009-2019 döneminde Afyonkarahisar Belediye Başkanı olan AK Partili Burhanettin Çoban’ın girişimiyle cemevine kavuştuklarını hatırlatan Güllü, “Burcu Köksal’ın tahliyesini talep ettiği taşınmazın 22 Aralık 2021 tarihli protokolle 2028’e kadar derneğimize tahsis edildiği bilinmelidir” dedi.

Burcu Köksal’ın imzasıyla kendilerine dernek binası ve cemevinin boşaltılması yazısının gönderildiğini aktaran Güllü, şu ifadeleri kullandı:

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“Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, cemevi olarak kullanılan taşınmazın Tebligat Kanunu’na dahi uyulmadan ve derneğimiz muhatap alınmadan muhtarlığa teslim edilmek suretiyle tahliye yazısı yollamıştır. Afyonkarahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 24 Temmuz 2024 tarihinde arandım. Belediyeye gelmem istendi. 25 Temmuz 2024 tarihinde ilgili birime gittiğimde müdür yerinde olmadığı için sekreterince cemevini tahliye etmemiz konusunda bana bilgi verildi. Tebligat istediğimde ise bir ay önceden gönderildiği, Yenice Mahallesi Muhtarlığında olduğu söylendi. Tarafıma gelmeyen evrakı hukuksuz olarak teslim aldığıma dair imza atmam istendi. Ben de almadığım görmediğim evrak için herhangi bir yere imza atmayacağımı kaydedip oradan muhtarlığa geçtim. Söz konusu yazıyı 25 Temmuz 2024 tarihinde muhtarlığın kapalı olması sebebiyle muhtarın kızından teslim aldım. Afyonkarahisar Belediye Başkanı imzasıyla gönderilen tahliye yazısında 2022 yılı Sayıştay Denetimi Taslak Raporu gerekçe gösterilmiş ayrıca iş birliği protokolünün 5’inci maddesinde de belirtilen ‘Taşınmaza ihtiyaç duyulması halinde 30 gün önceden bilgi vermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir’ hükmü hatırlatılmaktadır.”

AK Partili olsaydı kıyamet kopardı

CHP’li Köksal’ın kendileriyle irtibata geçmediğinden de yakınan Güllü, şöyle devam etti: “Cemevini AK Partili bir Belediye Başkanı boşaltmak isteseydi Alevi toplumunun tepkisi ne olurdu? Şimdi CHP’li bir Belediye Başkanı cemevini boşaltmak istiyor, tepkinin ne olacağını göreceğiz. Alevi toplumu olarak bugüne kadar kimseye boğun eğmedik, biat etmedik. Bu saatten sonra da hukuksuz, temelsiz ve sırf yıllar önceki kin, öfkeye dayanan haksızlıklara da boyun eğmeyeceğiz. Belediye Meclisi kararına ve Afyonkarahisar Valilik oluruna dayanan ve 7 yıllık süre için akdedilen protokolün halen geçerli olduğunu düşünerek taşınmazı boşaltmayacağımızı ve hukuki, idari bütün haklarımızı sonuna kadar mücadelesinde bulunacağımız kamuoyuna saygılarımızla bildiriyoruz.”