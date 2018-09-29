Afyonkarahisar'da 868 senelik Kırkgöz köprüsü hala ihtişamını koruyor

Bolvadin ilçesinde Akarçay üzerinde bulanan Kırkgöz Köprüsünün güney bölümü Bizans İmparatoru I. Manuel Kommen tarafından 1150 yıllarında, kırk gözlü olarak mermer ve bazalt taştan yaptırıldı. Surre-Hicaz yolu üzerinde bulunan köprü, XVI. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan tarafından kuzey yönde 64 göze kadar uzatılmış olup 200 metre uzunluğunda.

Günümüze kadar ulaşan gözlerin sayısı 57’dir. Mimar Sinan, köprüye bir namazgah ve suya inmek için de mermer bir merdiven yaptırdı. Namazgahın etrafı duvarla çevrelenmiş, köprüye açılan kapı geçidi envanterde kayıtlı. Köprüde bazalt, andezit ve mermer devşirme taşlar kullanılmış. Köprünün kemerleri, orta kısımda daha geniş ve sivri tonozlu, uçlara doğru küçük ve basıktır. Köprü moloz dolgu üzeri kesme taşlı, yanları dikdörtgen şeklinde bloklarla tek sıra korkulukludur. Köprü ayaklarında, Helen kesme, Roma ve Bizans dönemlerine ait mimari parçalara, hatta mezar taşları gibi devşirme malzemelere rastlanılmaktadır.

Kırkgöz Köprüsü, halen daha birçok yerli ve yabancı turist tarafından ilgi gören tarihi yapılardan.

KAYNAK: İHA