Afyonkarahisar’da 4 gencin bulunduğu otomobil devrildi! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar’da 19 yaşındaki gencin idaresindeki otomobil devrildi. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 yolcu da yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Melih Kayman (19) idaresindeki 03 ZB 649 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Fatih Mahallesi'nde devrildi.
Kaza yerine ekipler sevk edildi
Kazada sürücü Kayman hayatını kaybetti, araçta bulunan İlayda Gölsel (20), Sultan Işık (19) ile Sultan Karakaya (28) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.