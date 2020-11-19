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Aktüel Afyonkarahisar'da 4 binada uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı
Aktüel

Afyonkarahisar'da 4 binada uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:39:52 -
Afyonkarahisar'da 4 binada uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 4 binada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin Kovid-19'un yayılıp toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, kentteki Gazi Mahallesi, Güvenevler, Karşıyaka ve Nazmi Saatçi mahallelerindeki 4 binanın karantinaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, adreslerde yaşanan olumlu gelişmelerin ardından karantina uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.

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