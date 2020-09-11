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Aktüel Afyonkarahisar'da 37 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Aktüel

Afyonkarahisar'da 37 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:26:47 -
Afyonkarahisar'da 37 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 bina karantinaya alındı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 37 binada, Kovid-19 vakası tanısı konulması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Karantinaya alınan binaların adres bilgilerinin paylaşıldığı açıklamada, tedbirlere uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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