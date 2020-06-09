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Aktüel

Afyonkarahisar'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:16:15 -
Afyonkarahisar'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Pakistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gerçekleştirilen uygulamada 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada kimlik belgeleri bulunmayan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Pakistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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