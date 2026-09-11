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Yerel Afyonkarahisar'da 105 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama
Yerel

Afyonkarahisar'da 105 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

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Afyonkarahisar'da 105 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü'nün 7258 sayılı Kanun kapsamındaki çalışmasında, komisyon karşılığı banka hesap bilgisi toplayıp kiralayan 9 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki incelemede, 105 milyon TL'nin yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine aktarıldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun' kapsamında teknik ve fiziki çalışma yürüttü. Çalışmalarda, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden para nakline aracılık edilmesine imkân sağlamak amacıyla komisyon karşılığı banka hesap bilgilerini toplayan ve kiralayan 9 şüpheli tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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