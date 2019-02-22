Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 31-37 liradan işlem gördü22 Şubat 2019 Cuma 17:16
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 31 lira, en yüksek 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
En düşük
|En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|31,00
|37,00
|Karkas et
|HTS
|22,50
|26,00
|Buğday
|HMS
|0,90
|0,90
|Arpa
|HMS
|0,85
|0,85
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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