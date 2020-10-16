Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Sarı haşhaşın kilogramı 18,40 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sarı haşhaşın kilogramı 18,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Sarı haşhaş
|
HMS
|
18,40
|
18,40
|
Beyaz haşhaş
|
HMS
|
26,00
|
27,50
|
Mısır
|
HTS
|
1,59
|
1,59
|
Arpa
|
HMS
|
1,39
|
1,60
|
Buğday
|
HMS
|
1,42
|
2,15
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili