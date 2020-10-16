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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Sarı haşhaşın kilogramı 18,40 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:57:58 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sarı haşhaşın kilogramı 18,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sarı haşhaş

HMS

18,40

18,40

Beyaz haşhaş

HMS

26,00

27,50

Mısır

HTS

1,59

1,59

Arpa

HMS

1,39

1,60

Buğday

HMS

1,42

2,15

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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