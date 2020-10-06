Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 33,93 - 38 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 33,93, en yüksek 38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
33,93
|
38,00
|
Kırıntı et
|
HTS
|
17,75
|
22,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,60
|
2,25
|
Arpa
|
HMS
|
1,25
|
1,75
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili