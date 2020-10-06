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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 33,93 - 38 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:28:27 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 33,93, en yüksek 38 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

33,93

38,00

Kırıntı et

HTS

17,75

22,00

Buğday

HMS

1,60

2,25

Arpa

HMS

1,25

1,75

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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