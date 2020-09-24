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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 42-95 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:08:59 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

42,00

95,00

Karkas et

HTS

24,00

41,00

Buğday

HMS

1,85

1,88

Arpa

HMS

1,40

1,40

Mısır

HMS

1,36

1,37

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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