Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 42-95 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
42,00
|
95,00
|
Karkas et
|
HTS
|
24,00
|
41,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,85
|
1,88
|
Arpa
|
HMS
|
1,40
|
1,40
|
Mısır
|
HMS
|
1,36
|
1,37
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili