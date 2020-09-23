Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 42 - 48 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42, en yüksek 48 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
42,00
|
48,00
|
Karkas et
|
HTS
|
25,00
|
36,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,65
|
2,00
|
Arpa
|
HMS
|
1,27
|
1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili