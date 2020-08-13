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Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 27-37 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:07:18 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 37 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

27,00

37,00

Sarı haşhaş

HTS

21,28

21,28

Buğday

HMS

1,60

1,90

Arpa

HMS

1,30

1,60

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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