Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 41-122,76 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 122,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
41,00
|
122,76
|
Karkas et
|
HTS
|
27,00
|
40,00
|
Arpa
|
HMS
|
1,20
|
1,29
|
Buğday
|
HMS
|
1,40
|
1,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili