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Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 41-122,76 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-30 09:58:49 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 122,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

41,00

122,76

Karkas et

HTS

27,00

40,00

Arpa

HMS

1,20

1,29

Buğday

HMS

1,40

1,80

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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