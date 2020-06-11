Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 40,50-46,35 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 40,50 lira, en yüksek 46,35 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
40,50
|
46,35
|
Karkas et
|
HTS
|
27,00
|
40,00
|
Beyaz haşhaş
|
HTS
|
17,50
|
17,50
|
Mısır
|
HMS
|
1,26
|
1,48
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili