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Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 36,90-69 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:21:46 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 36,90 ila 69 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

36,90

69,00

Karkas et

HTS

25,50

36,50

Buğday

HMS

1,65

1,75

Arpa

HMS

1,25

1,25

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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