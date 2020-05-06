Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 36 -39,75 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB), kemiksiz etin kilogramı 36 - 39,75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük
|
En yüksek
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
36,00
|39,75
|
Karkas et
|
HTS
|
26,00
|
30,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,60
|
3,90
|
Arpa
|
HMS
|
1,00
|
1,35
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili