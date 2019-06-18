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Afyonkarahisar spor medyası sezon degerlendirme toplantısı yaptı

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18 Haziran 2019 Salı 15:31
Afyonkarahisar spor medyası sezon degerlendirme toplantısı yaptı

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren medya kuruluşlarının spor servislerinde görev yapan medya mensupları ile ulusal ajansların temsilcileri Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Nadir Güzbey’in ev sahipliğinde sezon değerlendirme toplantısı yaptı


Son yıllarda önemli sportif gelişmelerin yaşandığı Afyonkarahisar’da faaliyetlerin sporseverlere ulaştırılması, kulüplerin, sporcuların ve şehrin tanıtımına katkıda bulunan Afyonkarahisar spor medyası geçtiğimiz sezon ve yeni sezona yönelik değerlendirme toplantısı için bir araya geldi.


TAKIMLARIN SON DURUMLARI ELE ALINDI


Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Nadir Güzbey’in ev sahipliğinde bir araya gelen medya mensupları sıcak ve samimi bir ortamda geçtiğimiz sezonun değerlendirmesini yaparken gelecek sezon öncesinde kulüplerin son durumlarını istişare ederek değerlendirmeler yaptı. Geçtiğimiz sezon futbol, basketbol ve voleybol branşlarında üst liglerde mücadele eden kulüplerin mali açıdan yaşadıkları problemler, yönetimsel yanlışlar ve takım performanslarının değerlendirildiği toplantıda yeni sezon öncesindeki yönetimsel anlamdaki belirsizlikler ve takımların mali sorunlarının aşılması noktasında yerel yönetimler ve iş dünyasının kulüpleri sahiplenmesi noktasında atılabilecek adımlar da istişare edildi.


İŞ DÜNYASI KULÜPLERE SAHİP ÇIKMALI


Özellikle iş dünyasının kulüplere yeterli desteği sağlamadığı, kulüplerin mali sorunları aşmak için başka şehirlerin Afyonkarahisarlı firmalarla rekabetine neden olabilecek firmalarla sponsorluk anlaşması yapmaya teşvik edilir hale geldiği belirtilen toplantıda, şehrin marka ürünleri ile ticari açıdan gelir elde eden iş adamlarının kulüplere yapacakları maddi desteklerin kendi marka değerleri kadar şehrin marka değerinin korunmasına da katkı sağlayacağı dile getirildi.


SPOR MEDYASI YAPICI VE KORUYUCU OLDU


Afyon spor medyası olarak yayın politikaları ve genel değerlendirme ile öz eleştirilerinde yapıldığı toplantıda geçmiş dönemde her türlü mesleki kaygılardan uzak ilimiz sporunun içinde yaşanmış birçok hata ve yanlışları sütunlara taşımamış olması Afyon halkı tarafından eleştirilmişti. Ancak basın mensupları olarak bu bireysel hataların kamuoyu önünde tartışmaya açılması kulüplerimizi büyük zarara uğratacağı gerçeğini değiştirmediği, medya olarak bu hataların düzeltilmesinin sağlandığı bundan sonra kulüplerin ve yerel yönetimlerin geçmişten büyük ders aldığı, basın olarak yapıcı ve koruyucu tavrın devam etmesi bunun yanında denetim görevinin çok daha etkin yapılması kararlaştırıldı.


TEMMUZ AYINDA TURNUVA HAZIRLIĞI


Son yıllarda birliktelikleri ile taraflı, tarafsız bir çok kişinin takdirini toplayan spor medyası bir ilk için kolları sıvadı. Her yıl 24 Temmuz’da kutlanan Basın Bayramı’nı renkli hale getirmek ve sporun birleştirici gücünü kullanarak kurumlarla olan ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla TSYD İl Temsilciliği öncülüğünde TSYD Basın Futbol Turnuvası organize edilmesi kararlaştırıldı. Turnuvanın düzenlenmesi noktasında yapılan istişarelerin ardından Salih Özkılınç, Mustafa Kılınç, Ali Fuat Güçlüer ve Hüdayi Acar’dan oluşan komite oluşturularak final müsabakası 24 Temmuz’da oynanacak bir futbol turnuvası yapılması kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:31
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