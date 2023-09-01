Afyonkarahisar şampiyonaya tanık oluyor

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek olan yarış etkinliğinde, MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) kategorilerinde yaklaşık 150 sporcu yarışacak.

Türkiye'den toplam 10 sporcu bu yarışlarda mücadele edecek.

Galip Alp Baysan MXGP kategorisinde, Irmak Yıldırım ve Selen Tınaz MXWOMEN kategorisinde, Yiğit Ali Selek, Efe Kemal Hıd, Ömer Uçum, Ata Yağız Kuzu, Mehmet Emin Musaoğlu, Beytullah Gurur ve Mehmet Yiğit Kara ise EMX250 kategorisinde yarışacaklar.

Yarışlar yarın başlayacak ve MXGP, MXWOMEN, MX2 ve EMX250 kategorilerinde serbest ve sıralama antrenmanları gerçekleştirilecek. Öğleden sonra, MXWOMEN ve EMX250'nin 1. Yarışları ile MXGP ve MX2'nin sıralama yarışları yapılacak.

Pazar günü ise 09.45'te MXWOMEN 2. Yarışı ve ödül töreni düzenlenecek. Ardından MX2 ve MXGP'nin ısınma turları sonrasında saat 11.30'da MX250 kategorisinin 2. yarışı ve 17:10'daki ödül töreniyle yarışlar tamamlanacak.

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Ayrıca, bu yarışlarda MXGP, MXWOMEN ve EMX250 kategorilerinde dünya şampiyonları da belirlenebilir. Özellikle MXGP kategorisinde ilk sıradaki İspanyol pilot Jorge Prado, Türkiye etabını kazanması durumunda şampiyonluğunu Afyonkarahisar Motor Sporları Pisti'nde ilan edebilir.

Son olarak, EMX250 ve MXWOMEN kategorilerinde de şampiyonlar, Afyonkarahisar'daki yarışlar sonucunda belirlenecek.

AA