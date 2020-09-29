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Aktüel Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Aktüel

Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 20:47:12 -
Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli Uşak ve Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 1'i muvazzaf 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen 1'i muvazzaf, 3'ü "askeri okullardan ilişiği kesilen" 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ç.D. ve F.K. Uşak'ta, B.U. ve muvazzaf L.G. ise Ankara'da gözaltına alınarak Afyonkarahisar'a getirildi.




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