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Aktüel Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Aktüel

Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:21:58 -
Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen 2'si muvazzaf, 2'si aktif görevdeki doktor ve 2'si de askeri okullardan ilişiği kesilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma yapıldı.

Afyonkarahisar, Muğla, Kars, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf S.A. ve H.K, doktor O.E.T. ile askeri okuldan ilişiği kesilen B.Y. gözaltına alındı.

Adreslerde bulunamayan, askeri okuldan ilişiği kesilen S.F. ile doktor H.B.K'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

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