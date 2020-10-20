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Aktüel Afyonkarahisar lokumu 81 ildeki 81 okula gönderildi
Aktüel

Afyonkarahisar lokumu 81 ildeki 81 okula gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:34:08 -
Afyonkarahisar lokumu 81 ildeki 81 okula gönderildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesince öğrencilere dağıtılmak üzere 81 ildeki 81 okula lokum gönderildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya üzerinden yaptığı "Okullar açıldığında ilk teneffüs 40 dakika." paylaşımına Afyonkarahisar lokumuyla destek verdi.

Lokumun yanı sıra belediye tarafından hazırlanan Şehir Postası gazetesi, kültürel yayınlar ve Zeybek'in kaleme aldığı mektupların yer aldığı kutular, 81 ildeki okullara gönderilmeye başlandı.

Gastronomi birimi tarafından hazırlanan lokum kolilerini inceleyen Zeybek, eğitime olan desteğin her aşamada devam edeceğini belirtti.

Kolilerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zeybek, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci başlayıp da yüz yüze eğitime ara verilince Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un sosyal medya üzerinden bir açıklaması vardı. Bakanımızın açıklamasının ardından bir kampanya başlamıştı. Her ilimiz kendi yöresel ürününü pandemiden sonra öğrencilerin tatması için göndereceklerini beyan etmişlerdi. Afyonkarahisar Belediyesi olarak, kendi ilimiz başta olmak üzere toplam 81 ilde belirlenecek okullarda Afyon lokumunu ikram edeceğimizi söylemiştik. 80 ile bu paketleri göndermeye başlıyoruz."

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