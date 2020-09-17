Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Boztepe, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ile kent merkezindeki Yeşilyol Caddesi'nde Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerleri, cadde ve sokaklarda tedbirleri yerinde inceleyen Boztepe, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yaptı.

Esnaftan tedbirlere uyulması noktasında destek isteyen Boztepe, koronavirüsle etkin mücadele edebilmek için herkesin birbirine destek olması gerektiğini kaydetti.

Esnafa seslenen Boztepe, "Sizler de hem iş yerlerinizde kurallara uyarak hem de gelen müşterilere kuralları hatırlatarak bizlere yardımcı olun. Virüsle mücadeleyi hep birlikte başarılı şekilde sonlandıralım." ifadelerini kullandı.

- Karaman

Karaman'da da Vali Mehmet Alpaslan Işık, Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini ve lokantaları denetledi Işık, vatandaşlardan maske takmasını ve sosyal mesafe kuralına uymasını istedi.

Vali Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Koronavirüs vakalarının tüm dünyada artış gösterdiğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Karantinaya aldığımız kişilerin dolaşımını engellemek için 350 ekip oluşturduk. Bu 350 ekip, her evi, günde en az bir kere olmak üzere saati belli olmadan denetliyor. Evde olmayanlar hakkında ikinci kez adres değişikliği mi var ya da başka bir nedenle mi dışarıda, hastanede mi değil mi, o kontrolleri de yaptıktan sonra, evde bulamazsak bunları zorunlu olarak yurda alıyoruz. Şu anda yurda aldığımız kişi sayısı 10. Karaman halkından ricam lütfen evlerinde kalsınlar. Özellikle karantina altında olanlar evlerinde kalsın. Aksi halde mecburen onları yurtlarda misafir etmek zorunda kalacağız. Yurtta kalmak isteyenleri de misafir ediyoruz. Yurtta kalırken vatandaşlarımızdan ücret almıyoruz."

- Aksaray

Aksaray'da da kent merkezi ve ilçelerinde alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.



Bazı iş yerlerinin denetimine katılan Vali Hamza Aydoğdu, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesini istedi.



Vali Aydoğdu başkanlığında oluşturulan denetim ekipleri, sanayi sitesinde gerçekleştirilirken denetimde, esnafa kurallara uymaları hususunda uyarılarda bulunuldu.



