Afyonkarahisar hafta sonunu soğuk geçirecek

Yapılan son değerlendirmelere göre, kentte hafta sonu yağış beklenmezken, kapalı ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Değerlendirmelere göre sıcaklıkların ise 1 ile eksi 6 derece seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 15 Ocak Pazartesi günü de eksi seviyelerde seyretmesi öngörülüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO