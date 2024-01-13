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Yerel Afyonkarahisar hafta sonunu soğuk geçirecek
Yerel

Afyonkarahisar hafta sonunu soğuk geçirecek

Yeniakit Publisher
2024-01-13 12:41:00 -
Afyonkarahisar hafta sonunu soğuk geçirecek

Meteorolojik tahminlere göre Afyonkarahisar’da hafta sonu termometreler eksi 6 dereceleri gösterecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kentte hafta sonu yağış beklenmezken, kapalı ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Değerlendirmelere göre sıcaklıkların ise 1 ile eksi 6 derece seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 15 Ocak Pazartesi günü de eksi seviyelerde seyretmesi öngörülüyor.

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