Afyon'da taksinin çarptığı yaya öldü
Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken taksinin çarpmasıyla yaralanan Nasrettin Güzeller adlı vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.06 Temmuz 2018 Cuma 15:56
Afyonkarahisar'da taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ş.B.S'nin kullandığı 03 T 0157 plakalı ticari taksi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nasrettin Güzeller'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Güzeller, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Taksi sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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